Киев призвал Евросоюз блокировать российскую агропродукцию

Заместитель министра экономики-торговый представитель Украины Тарас Качка в понедельник, 26 февраля, призвал брать пример с Латвии и запретить импорт агропродукции из России, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Качка сказал: «Европейский Союз в 2023 году купил 1,7 млн тонн пшеницы у страны-агрессора России, тогда как польские фермеры продолжают высыпать украинское зерно. В Европе нет никакого запрета на импорт аграрной продукции из России, ни на зерно, ни на рыбу, ни на овощи. Эти товары, может и в небольших объемах, едут из России в Польшу. В 2023 году туда заехало 11 тыс. тонн пшеницы, что подтверждает факт того, что это легальный импорт. В структуре общего импорта агропродукции Европейским Союзом из 2,5 млрд тонн, 1,7 млн. тонн приходится на российские товары. А это значит, что Россия остается торговым партнером для ЕС в части аграрной продукции, что для нас является нонсенсом».

«Если идут протесты европейских фермеров против импорта украинского зерна, то и импорт из России должен быть запрещен. Вот недавно сейм Латвии утвердил запрет на ввоз российской аграрной продукции на свою территорию. Мы ожидаем от стран-членов Европейского Союза таких же самых мер!», – призвал украинский замминистра экономики.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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