Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым заявил, что Киев получил только 30% артиллерийских снарядов, из миллиона обещанного Евросоюзом, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Из миллиона снарядов, которые нам обещал Евросоюз, поставлено не 50%, а, к сожалению, 30%. Пока так».

«Украина очень заинтересована в совместном производстве боеприпасов с Болгарией и другими государствами. Я считаю, что это будет качественной кооперацией, потому что Болгария сможет получить рабочие места и деньги в свою экономику. Мы закроем те дефицитные потребности, которые нам сегодня нужны. Речь идет о производстве снарядов не только во время войны, но и после», – добавил Зеленский.

Следует напомнить, что ранее западные партнеры Украины заявляли, что Евросоюз до 1 марта сможет поставить Украине не более 600 тысяч снарядов.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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