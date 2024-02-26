Зеленский: Без помощи США мы не сможем ни контрнаступать, ни обороняться

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что без помощи США украинские войска не будут способны ни контрнаступать, ни обороняться, – сообщает в понедельник, 26 февраля, телеканал CNN.

В интервью телеканалу глава киевского режима сказал: «Люди будут готовы, но если боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, а также к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно. …Если мы получим помощь от США, мы сможем начать оттеснять назад Россию. Если же нет, то придется сосредоточиться только на обороне».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube