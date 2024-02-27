Российские военные разгромили пункт дислокации беспилотных сил ВСУ

Российские военнослужащие поразили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск украинской армии – сил беспилотных систем. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВС России в ходе мониторинга обнаружили место, откуда ВСУ запускали ударные беспилотники по Белгородской области. «В населенном пункте Казачья Лопань [Харьковской области] выявлен и уничтожен расчет БПЛА, осуществлявший запуск дрона», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Также, добавил он, в Волчанске на территории предприятия высокоточным боеприпасом уничтожен ангар, в котором размещался пункт временной дислокации сил беспилотных систем, отвечающих за запуски дронов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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