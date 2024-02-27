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Вторник, 27 февраля 2024, 18:39 мск

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ВСУ объявили об оставлении населенных пунктов Северное и Степное

Отдел по связям с общественностью оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 27 февраля, сообщил, что на Авдеевском направлении украинские силы «осуществили отход» от небольших сел Северное и Степовое, – сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В сообщении ОСГВ «Таврия» ВСУ, в частности, говорится: «На Авдеевском направлении наши подразделения осуществили отход от небольших населенных пунктов Северное и Степное. При этом ожесточенные бои за Северное продолжались вечером и ночью».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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