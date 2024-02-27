Разведка президента Украины сообщила о готовящемся Россией «Майдане -3»

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины во вторник, 27 февраля, опубликовал заявление, в котором говорится о подготовке Россией спецоперации «Майдан-3» с целью поставить под сомнение легитимность Зеленского после 20 мая, когда у него закончится срок полномочий на посту президента, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В публикации издания со ссылкой на заявление украинской разведки, в частности, говорится: «Москва планирует распространять панические настроения и уныние среди украинцев, ссорить Киев с союзниками, срывать поставки оружия и мобилизацию. Кампания «Майдан-3» должна достичь кульминации в марте-мае 2024 года».

«По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись этим, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции», – говорится в сообщении Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Со своей стороны, Страна.ua. отмечает, что «наиболее активно тему нелегитимности Зеленского после 20 мая муссируют сейчас сторонники экс-президента Петра Порошенко, которые, исходя из логики заявления Комитета по разведке, являются российскими агентами».

Киева, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube