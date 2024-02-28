Комитет по свободе слова Верховной рады решил закрыть Telegram

Участники круглого стола «Журналистские стандарты и профессиональная этика в условиях войны», организованного комитетом по свободе слова Верховной рады, в среду, 28 февраля, пришли к выводу о необходимости блокировки мессенджера Telegram, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте украинского парламента, в частности, говорится: «Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности социальной сети Телеграм. Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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