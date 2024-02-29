Зеленский призвал выполнять все договоренности с ЕС, чтобы «не упали свободы» из-за Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в четверг, 29 февраля, призвал выполнять все договоренности с Евросоюзом, чтобы из-за Москвы «не упали свободы» Киева и «всех остальных», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел сегодня совещание по направлению наших отношений с Евросоюзом, по поводу задач в этом году в целом по интеграции и конкретно по отношениям с соседями в Евросоюзе. Наш приоритет очевиден – все существующие договоренности должны выполняться и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина именно благодаря этому мы уже добилась исторических результатов. Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС. Еще весной мы можем приступить к первым переговорным шагам. Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться».

«Они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны ясно это осознавать. Если упадет свобода одного, не выдержат свободы всех остальных», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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