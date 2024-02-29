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Пятница, 1 марта 2024, 00:06 мск

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Вокруг Киева построено 1000 километров оборонительных сооружений

Глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко в четверг, 29 февраля, заявил, что вокруг украинской столицы построено несколько рубежей обороны протяженностью около 1000 км, – передают украинские СМИ.

Сообщается, что Попко сказал следующее: «Построено около 1000 километров оборонных рубежей против всех видов вооружений. Первый рубеж Киева расположен довольно далеко от столицы. Построены надежные системы огневого поражения противника, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения. …Подробная информация об организации рубежей обороны, расположения и тому подобное является закрытой, поэтому большую часть сведений об обороне Киева с северного направления раскрывать нельзя».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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