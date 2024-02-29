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Пятница, 1 марта 2024, 00:32 мск

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Киевский режим готовит принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА), временно находящейся под оккупацией киевского режима, Олег Синегубов в четверг, 29 февраля, заявил, что в ближайшее время на региональном Совете обороны планируется рассмотреть вопрос о принудительной эвакуации семей из четырех районов, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Синегубов написал: «В 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашевской, Куриловских громад (районов,-прим.ред.), где живут 1082 ребенка, планируется ввести обязательную эвакуацию. Мы помогаем эвакуироваться. Привлечено около 20 волонтерских организаций областного координационного центра».

Харьков, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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