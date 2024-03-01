Украинские пилоты на истребителях F-16 начали отрабатывать удары по воздушным и наземным целям

Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в пятницу, 1 марта, заявил, что украинские пилоты в рамках обучения на американских истребителях F-16 начали отрабатывать удары по воздушным и наземным целям, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Игнат сказал: «Процесс обучения на истребителях F-16продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически задачи ударов по воздушным и наземным целям. Ведь важно научиться не только летать на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать. Продолжается подготовка и наземного персонала: обслуживание, вооружение, программирование. Готовится инфраструктура».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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