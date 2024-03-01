Зеленский и премьер Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 марта, заявил, что он и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно котрому Киев получит два миллиарда евро, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Сегодня мы с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает 2 миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в текущем году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет».

«Документ предусматривает предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. В частности, в приоритете предоставление ПВО, артиллерии, бронетехники, поддержка морских и дальнобойных возможностей. …В соглашении определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины», – сообщили также в пресс-службе Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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