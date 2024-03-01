Зеленский заявил о подготовке обороны Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марк Рютте в Харькове в пятницу, 1 марта, заявил, что для полноценной защиты Харькова необходимо оттеснять российскую армию на более длинную дистанцию, иначе защищать город будет крайне сложно, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Мы знаем, как высоки риски, когда у тебя до минуты по времени попадает в цель ракета россиян. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита и, наверное, самое главное, нужно действовать не только усиливая ПВО Харькова, но и всего этого региона. Мы понимаем, что нужно оттеснять россиян на более длинное расстояние, потому что по-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно – даже если мы еще усилимся соответствующими современными системами ПВО. Есть много разных деталей по защите Харькова и области, мы понимаем все вызовы, мы понимаем, чего не хватает».

«Главком ВСУ и министр обороны знают, над чем работать. Усиливается эта защита. Я не буду вам говорить, каким образом, чтобы не информировать лишних людей о количестве наших воинов и техники. Наши партнеры знают, почему и чего нам не хватает, чтобы быть очень мощными. Это касается не только, кстати, Харькова, а в целом касается пограничных городов или городов, которые находятся вдоль контактной линии», – добавил Зеленский.

Харьков, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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