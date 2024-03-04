В ЕК указали на ошибку Зеленского, ожидающего от ЕС бесплатной передачи снарядов

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку, когда говорил о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. Чиновник пояснил, что часть из этого количества Украина должна приобрести за свой счет, а не получить бесплатно.

«Президент Украины сказал то, что не соответствует действительности», – заявил Бретон в эфире канала France Info.

Он напомнил, что в марте прошлого года 27 стран-членов ЕС приняли решение поставить Киеву один миллион снарядов за год. «Я сказал «поставить», а не «передать безвозмездно», – указал европейский функционер, отметив, что Зеленский говорил только о безвозмездной передаче.

Бретон рассказал, что есть три канала поставок снарядов киевскому режиму, и бесплатный из них только один – по нему Украина уже получила 300 тысяч снарядов, а к концу марта объем вырастет до 550 тысяч. За поставки по двум другим каналам – прямая закупка у западных производителей и двусторонние межгосударственные соглашения – необходимо платить.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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