В украинском городе назвали улицу именем эсесовца, награжденного Железным Крестом за заслуги перед нацистской Германией

Глава Объединенного еврейского комитета Украины Эдуард Долинский в понедельник, 4 марта, заявил, что в горде Никополь Днепропетровской области власти переименовали улицу в честь эсесовца, соучастника Холокоста, награжденного Гитлером Железным Крестом за заслуги перед нацистской Германией, – сообщает украинское издание Страна. ua.

На своей странице в соцсетях Долинский написал: «Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь нацистского военного преступника, соучастника Холокоста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистких подразделений в составе Вермахта и дивизии СС «Галиция» Петра Дьяченко».

Со своей стороны, мэр Никополя Александр Саюк прокомментировал переименование улицы в Никополе в честь эсесовца следующим образом: «По поводу того, что улицу переименовали в честь человека, который получал от Гитлера награду Железный Крест? Я не знаю, у меня такой информации нет. Нужно спрашивать в комиссии, они отрабатывали этот вопрос. Я – городской глава, я не эксперт по истории. Я вам ничего не могу сказать и прокомментировать в плане вот этих исторических справок».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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