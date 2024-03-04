Шмыгаль верит, что Украину возьмут в ЕС «сразу после победы над Россией»

Председатель правительства Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, заявил, что «верит» в то, что киевский режим будет принят в состав Евросоюза «сразу после победы над Россией», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Я не верю, что ЕС будет ждать каких еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою «домашнюю работу» в течение двух лет, а именно утвердит все рамки и параметры каждого из 35 переговорных разделов. Мы ее сделаем – сомнения нет. Решение о ратификации должны принять лидеры стран ЕС и парламенты. Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС после завершения этой войны – немедленно после нашей победы над Россией».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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