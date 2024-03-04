Киев призвал польских фермеров прекратить блокаду границы

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч в понедельник, 4 марта, призвал польских фермеров прекратить блокаду украинской границы, потому что такие акции бьют по обороноспособности киевского режима, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Зварыч написал: «Обращаюсь к польским фермерам прекратить безосновательное и вредное для наших дружественных стран блокирование границы с Украиной. Правда в том, что не Украина или ее агропродовольственная продукция является источником ваших проблем. Украина не влияет на мировые цены на продовольствие. Цены определяются на мировых биржах, где активно играет Россия».

«Предыдущие блокады уже нанесли Украине значительный ущерб – экономика потеряла около 2 млрд злотых (19 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне моей страны, а, следовательно, также удар по безопасности Польши. …Верю в вашу мудрость, понимание и добрую волю как можно быстрее прекратить блокаду границы с Украиной», – подчеркнул украинский дипломат.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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