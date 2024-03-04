Умеров и Сырский отчитались перед кураторами из США и Великобритании

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник, 4 марта, отчитались перед главой Пентагона Ллойдом Остином, а также перед министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим британских Вооруженных сил адмиралом Энтони Радакином, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Умеров написал: «Проинформировали министра обороны Остина о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях. Осбудили вопросы снабжения боеприпасами. Работаем вместе над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии».

«Обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Благодарю Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины. Это значительная помощь», – написал у себя Сырский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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