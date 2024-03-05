Украинский дипломат призвал Европу отправлять все оружие на Украину

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев во вторник, 5 марта, призвал все, производимое в Европе, оружие в первую очередь отправлять киевскому режиму, – сообщает телеканал Phoenix.

В интервью телеканалу Макеев сказал: «Поставки оружия Украине должны быть в приоритете. Нужно чтобы все, что производится в Европе, в первую очередь предоставлялось вооруженным силам Украины. Мы рады, что немецкая военная промышленность быстро нарастила производственные мощности».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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