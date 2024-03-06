Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что в кратчайшие сроки вся оставшаяся территория региона, в том числе город Запорожье, будет освобождена от киевского режима.

«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена», – сказал Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос о сроках полного освобождения региона (цитата по РИА «Новости»).

Глава области добавил, что верит в российскую армию и в скорую победу.

Ранее на этой неделе председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщал об активизации боевых действий на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. По его словам, оживление фронта произошло в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки, расположенных северо-восточнее города Васильевки. «Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о закреплении российских подразделений на занятых опорных пунктах ВСУ в Работино.

Сириус, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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