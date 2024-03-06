Украинских уклонистов от мобилизации ограничат в правах на вождение автомобилем

Народный депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Егор Чернев в среду, 6 марта заявил, что в Комитете по нацбезопасности и обороне Верховной рады предварительно поддержана норма нового законопроекта о мобилизации, в которой предусмотрено ограничение права управления транспортными средствами для лиц, уклоняющихся от призыва, – сообщает украинский порта LIGA.net.

В комментарии агентству Чернев сказал: «Предварительно эту норму поддержали на заседании в Комитете, но сами поправки еще в процессе рассмотрения. …Как это можно реализовать, мы задавали вопросы Минобороны. Они должны дать разъяснения, после чего будем принимать окончательное решение».

«Депутаты допускают ограничение права управления транспортом для людей, не пришедших в ТЦК (военкомат,-прим.ред.) для уточнения данных или по повестке» – заявил еще один нардеп от партии Зеленского Федор Вениславский.

Как сообщают украинские СМИ, в новом украинском законопроекте о мобилизации, в частности, говорится: «Если человек в течение 10 дней добровольно не исполнил обязанность (обязанности) по врученному требованию ТЦК или не явился в центр комплектования, то ТЦК обращается в суд относительно: «Временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортными средствами – на срок до исполнение обязательств по такому требованию. …Если такой гражданин находится за границей, то ему нужно явиться в соответствующее дипломатическое учреждение Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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