Кулеба потребовал от Европы каждый произведенный снаряд отдавать Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа должна увеличить производство оружия с артиллеристскими снарядами и отдавать все это киевскому режиму, – сообщает в четверг, 7 марта, Le Monde.

В специальной колонке во французском издании Кулеба пишет: «Из-за критической нехватки артиллерийских снарядов, украинская армия не в состоянии уничтожать российскую артиллерию и защитить своих солдат. Украина сегодня оказалась в такой ситуации, потому, что наши союзники в Европе и США несколько месяцев обсуждали, прежде чем принять решение о поставке нам достаточного количества артиллерийских боеприпасов. Они не ускорили производство оружия вовремя, они тянули время, прежде чем закупить военную технику в третьих странах, и, при этом экспортировали снаряды, произведенные в Европе, в другие регионы мира. … Есть несколько простых и очевидных решений, которые могут принять наши партнеры, чтобы помочь нашим бойцам – нужно отдавать Украине больше артиллерийских боеприпасов и ракет дальнего радиуса действия, чтобы отразить российские атаки и освободить свою территорию. Нам нужны «Patriot» и другие системы противовоздушной обороны».

«В 2023 году Украина увеличила мощность своей оборонной промышленности примерно на 300%, а в 2024 году должна увеличить свой потенциал еще на 600% по сравнению с 2023 годом. Наши друзья тоже должны прибавить обороты и сравняться с Украиной, если они всерьез намерены достичь нашей общей цели – восстановить мир в Европе. Они должны больше инвестировать в оборонное производство и запретить экспорт артиллерийских боеприпасов в регионы за пределами Европы. В наши дни каждый боеприпас, произведенный в Европе, должен быть использован для ее защиты на Украине», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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