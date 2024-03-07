Кулеба потребовал от союзников «быстрее и больше» поставлять оружие Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины призвал «быстрее и больше» поставлять оружие Киеву для удовлетворения его потребностей, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном, пресс-службой украинского МИДа, говорится: «В четверг, 7 марта, глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в инициированной Францией видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины. Министр призвал участников встречи принимать решения, руководствуясь двумя правилами: быстрее и больше. Решения должны быть неотложными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах. Когда речь идет о поддержке Украины, нужно не искать причины, почему что-то невозможно, а делать невозможное возможным и принимать решения».

«Необходимо скорейшее наращивание темпов производства оружия в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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