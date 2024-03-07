Зеленский отправил Залужного послом в Лондон

Министерство иностранных дел Украины в четверг, 7 марта, заявило, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома вооруженных сил страны Валерия Залужного на должность посла в Великобритании, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте украинского МИДа, говорится: «В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие государства на назначение лица в качестве главы дипломатического представительства, – прим.ред)».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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