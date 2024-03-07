Зеленский заявил, что назначил Залужного послом в Лондоне, потому что он этого хотел

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 7 марта, заявил, что назначил послом в Великобритании отправленного в отставку главкома Вооруженных сил Валерия Залужного, потому что она сам этого хотел, – сообщают украинские СМИ.
В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня согласовал кандидатуру посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. …Наше союзничество с Британией должно только укрепляться».
Киев, Иван Бабурин
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