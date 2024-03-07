Киевский режим задолжал пенсионерам 66 миллиардов гривен

Первый замминистра соцполитики Украины Дарья Марчак заявила, что долго по судебным решениям о перерасчете пенсий составил 66 млрд гривен (более 1,7 миллиарда долларов или 157 млрд рублей), – сообщают в четверг, 7 марта, украинские СМИ.

В подкасте «Хроники экономики» Марчак, в частности, сказала: «Проблема задолженности по судебным решениям сегодня является очень большой. Я бы сказала, что это такой «дамоклов меч», нависший над пенсионной системой. У нас сейчас задолженность по судебным решениям в пенсионной системе составляет 66 миллиардов гривен. И этот объем очень стремительно растет57% задолженности возникло по делам бывших военных и силовиков, для которых действует специальное пенсионное законодательство. Еще 26% касается выплат ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС».

«По текущим выплатам задолженности нет, она возникла в результате судебных решений о перерасчете пенсии гражданину за предыдущие пять-десять лет. Это произошло из-за сложности законодательства, в связи с чем государство проигрывает суды по пенсионным делам», – добавила украинская чиновница.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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