На Украине выпустили рекомендации, как «правильно» поздравлять украинок с 8 марта

Министерство внутренних дел Украины в четверг, 7 марта, выпустило информационные листовки для своих сотрудников с рекомендациями, как «правильно» и как «не желательно» поздравлять украинок с Международным женским днем 8 марта, – сообщает украинское издание Страна.ua.
В категорию «не желательных» по версии украинского МВД поздравлений вошли следующие формулировки: «С 8 Марта, наши берегини! Ваша улыбка – лучшее украшение нашего сервисного центра. Пусть этот день будет таким же ярким и приветливым, как вы!»
«Дорогие, поздравляю вас с праздником весны, красоты и женственности. Желаю вам любить и быть любимыми, найти свое женское счастье и всегда оставаться такими же красивыми, как сейчас!»
«С 8 Марта, любимые девушки! Желаем, милые, всегда быть совершенными, так как ваша красота – украшение нашего коллектива. Пусть сбываются все ваши мечты!»
Рекомендовано поздравлять женщин на Украине следующим образом: «Дорогие коллеги, ваши навыки, знания и умения делают наш сервис более качественным и эффективным для граждан. Благодаря вам наши услуги становятся более инновационными и клиентоориентированными».
«Уважаемые женщины и девушки! Спасать людей во время войны – одно из важнейших призваний. Все мы знаем, сколько сил вы прилагаете. Мы очень ценим ваше участие и рады, что вы в нашей команде. С праздником!»
«Дорогие подруги, защищая границу, вы защищаете миллионы жизней в нашей стране. Благодарим за вашу непоколебимость, смелость и верность Украине!»
Киев, Иван Бабурин
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