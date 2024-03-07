На Украине выпустили рекомендации, как «правильно» поздравлять украинок с 8 марта

Министерство внутренних дел Украины в четверг, 7 марта, выпустило информационные листовки для своих сотрудников с рекомендациями, как «правильно» и как «не желательно» поздравлять украинок с Международным женским днем 8 марта, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В категорию «не желательных» по версии украинского МВД поздравлений вошли следующие формулировки: «С 8 Марта, наши берегини! Ваша улыбка – лучшее украшение нашего сервисного центра. Пусть этот день будет таким же ярким и приветливым, как вы!»

«Дорогие, поздравляю вас с праздником весны, красоты и женственности. Желаю вам любить и быть любимыми, найти свое женское счастье и всегда оставаться такими же красивыми, как сейчас!»

«С 8 Марта, любимые девушки! Желаем, милые, всегда быть совершенными, так как ваша красота – украшение нашего коллектива. Пусть сбываются все ваши мечты!»

Рекомендовано поздравлять женщин на Украине следующим образом: «Дорогие коллеги, ваши навыки, знания и умения делают наш сервис более качественным и эффективным для граждан. Благодаря вам наши услуги становятся более инновационными и клиентоориентированными».

«Уважаемые женщины и девушки! Спасать людей во время войны – одно из важнейших призваний. Все мы знаем, сколько сил вы прилагаете. Мы очень ценим ваше участие и рады, что вы в нашей команде. С праздником!»

«Дорогие подруги, защищая границу, вы защищаете миллионы жизней в нашей стране. Благодарим за вашу непоколебимость, смелость и верность Украине!»

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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