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Пятница, 8 марта 2024, 19:01 мск

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Жители Украины массово забирают деньги из банков

Украинцы массово снимают деньги со счетов в банках. Как заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, причиной стал законопроект о новых правилах мобилизации, который предусматривает блокирование банковских счетов за неявку в военкомат по повестке.

«Мы просто вынимаем определенное количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея проголосованного [одобренного Радой] закона. Поэтому вряд ли это будет реально действенной нормой, а проблемной будет точно для экономики», – цитируют Чернева украинские СМИ.

По словам депутата, повышенные штрафы для уклонистов являются более эффективными, чем блокировка счетов.

Напомним, новый законопроект о мобилизации был принят в первом чтении Верховной Радой в начале февраля. Документ вызвал большой негативный резонанс, поскольку предполагает серьезное ужесточение санкций за уклонение от службы в армии на фоне планов киевского режима провести новую волну массовой мобилизации. Окончательное принятие законопроекта пока отложено.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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