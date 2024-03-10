Армия России уничтожила 11 единиц бронетехники ВСУ за сутки

Российские бойцы уничтожили 11 единиц бронетехники противника и восемь складов с боеприпасами и топливом за сутки. На трех направлениях ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи, следует из данных Минобороны РФ.

ВС РФ улучшили свое положение и заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. «Западная» группировка отразила три контратаки около Синьковки Харьковской области и уничтожила более 110 украинских боевиков, два танка, склад боеприпасов ВСУ около Ямполовки, Серебрянки в ДНР, Невского в ЛНР на Купянском направлении.

«Южная» группировка ликвидировала до 280 военных, танк, три боевые бронемашины, два склада боеприпасов ВСУ в районе Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки, Новомихайловки в ДНР на Донецком направлении.

На Авдеевском направлении группировка ВС РФ «Центр» не только продвинулась вперед, но и отразила две контратаки противника под Орловкой и Тоненьким в ДНР. Российские бойцы разбили противника в районе Майорска, Новокалиново, Бердычей и Розовки в ДНР, уничтожив до 310 боевиков, танк, две БМП.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» ликвидировала более 150 военных ВСУ, две ББМ, склад боеприпасов около Угледара и Старомайорского в ДНР.

Группировка войск «Днепр» ликвидировала до 45 украинских военных под Работино, Степовым Запорожской области, Ивановкой Херсонской области на Херсонском направлении.

За сутки российская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия разбили скопления боевиков и техники в 136 районах, а также пункт управления ВСУ около Желанного в ДНР, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления БПЛА в районе Новокалиново в ДНР.

Средства ПВО за сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 130 украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской областью.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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