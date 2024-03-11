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Понедельник, 11 марта 2024, 14:34 мск

Новости Конфликт на Украине

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«Потери колоссальные»: расположение элитных войск ВСУ уничтожено под Харьковом

Российские войска атаковали ракетой пункт временной дислокации элитных украинских формирований в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По информации источника, под удар попала живая сила противника. В результате ВСУ понесли «колоссальные потери». Помимо обычных военнослужащих, в этом пункте дислокации находились элитные военизированные формирования, уточнил собеседник агентства. Другие подробности не сообщаются.

Позднее появилась информация о новом ракетном ударе по ВСУ в Харьковской области. Власти подтвердили два прилета по окрестностям города Дергачи. По данным ряда российских телеграм-каналов, нанесен удар по месту скопления установок РСЗО.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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