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Понедельник, 11 марта 2024, 15:05 мск

Новости Конфликт на Украине

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ВС РФ ударили по перевалочным пунктам ВСУ под Запорожьем – Рогов

Фото: Минобороны РФ

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело два взрыва. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Позже он уточнил, что, по предварительным данным, взрывы, которые были слышны в Запорожье, – это прилеты по объектам, используемым ВСУ в качестве перевалочных пунктов украинских боевиков и их техники в ближайшем пригороде областного центра, в Запорожском районе.

Запорожская областная военная администрация подтвердила информацию о двух взрывах под Запорожьем, подробности не приводятся.

Ранее в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области объявляли воздушную тревогу.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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