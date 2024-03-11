ВС РФ ударили по перевалочным пунктам ВСУ под Запорожьем – Рогов

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело два взрыва. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Позже он уточнил, что, по предварительным данным, взрывы, которые были слышны в Запорожье, – это прилеты по объектам, используемым ВСУ в качестве перевалочных пунктов украинских боевиков и их техники в ближайшем пригороде областного центра, в Запорожском районе.

Запорожская областная военная администрация подтвердила информацию о двух взрывах под Запорожьем, подробности не приводятся.

Ранее в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области объявляли воздушную тревогу.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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