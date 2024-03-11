Зеленский рассказал о «хороших темпах» строительства 2000 километров оборонных рубежей

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 марта, заявил, что в стране «хорошими темпами» строится три рубежа обороны, протяженностью 2000 километров, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «На заседании Ставки заслушали отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей Защита в три полосы протяженностью 2000 километров. Масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение».

«Заслушаны подробные сведения от командования по ситуации на поле боя. Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты. Доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым. Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и прочего вооружения. Собственное производство», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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