Поляки начали на границе останавливать автобусы и задерживать украинских пассажиров

Вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития регионов, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в понедельник, 11 марта, заявил, что польские протестующие и полиция на границе останавливают автобусы с Украины и без объяснения причин задерживают пассажиров, – сообщают украинские СМИ.

В соцсети X (экс-Twitter) Курбаков написал: «С заблокированной польской границы приходят неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и обратно. Пассажиров задерживают без объяснения причин. Подобные действия по отношению к украинским гражданам неприемлемы. Во время войны, пассажирами автобусов могут быть женщины с маленькими детьми, представители социально незащищенных категорий, военнослужащие, возвращающиеся или отправляющиеся на учения, также, транзитные пассажиры. Попытка сделать их заложниками протеста кажется неуместной для цивилизованного мира».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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