На Украину сокращается объем денежных переводов

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник, 11 марта, опубликовал отчет, в котором говорится, что по итогам 2023 года в страну разными способами было переслано $11,6 млрд., что почти на $3 млрд. меньше по сравнению с 2021 годом, причем ранее такие переводы были одним из основных источников поступления валюты, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В публикации издания, в частности, говорится: «Если изучить отчеты Нацбанка в динамике, то мы увидим неуклонное сокращение денежных переводов физлиц. За 2023 год их объем уменьшился на 7,8%, а за 2022-й на 10,5%. В абсолютных значениях динамика такая: 2021 год – $14 млрд; 2022 год – $12,5 млрд; 2023 год – $11,6 млрд. Сюда входят все перечисления физлиц: через банки (со счета на счет), через международные платежные системы (в том числе без открытия счета), через почтовые отделения и даже неофициальные (из рук в руки), которые, по заявлению регулятора, он тоже учитывает в своей методике».

Украинский финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что причинами снижения денежных поступлений стали: постепенный переезд за рубеж семей трудовых мигрантов, которые находились за пределами Украины еще до специальной военной операции России. В связи с этим им больше не нужно пересылать родственникам деньги. Снижение активности IТ-сектора и поступлений в виде зарплат программистам из-за границы. Рост цен на товары и услуги в Европе, которые снижают денежные остатки на руках заробитчан и переводы домой.

«Украину ждет дальнейшее сокращение денежных переводов в Украину, что подтверждается последними цифрами Нацбанка, который отчитался о поступлении в январе 2024 года лишь $898 млн. Это хуже предыдущих аналогичных показателей: январь 2024 года – $898 млн; январь 2023 года – $947 млн; январь 2022 года – $1,1 млрд. Думаю, что в 2024 году на Украину может поступить только около $10,5-10,8 млрд, в зависимости от показателей и составляющих, которые продолжит оценивать Нацбанк», – заявил в комментарии изданию Страна.ua. Шевчишин.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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