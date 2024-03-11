Украинский МИД вызвал дипломатического представителя Ватикана из-за высказываний Папы Римского

Министерство иностранных дел Украины в понедельник, 11 марта, вызвало апостольского нунция (дипломатического представителя Ватикана) Висвальдаса Кульбокаса в связи с высказываниями Папы Римского Франциска, призвавшего Киев «выбросить белый флаг» в конфликте с Россией, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой украинского МИДа, в частности, говорится: «Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика относительно «белого флага» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры» с агрессором. Вместо призывов, которые легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались бы сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве».

«Украина, как никто другой, стремится к миру. Однако этот мир должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и основанным на «Формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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