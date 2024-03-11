Арахамия призвал Тбилиси выпустить Саакашвили из тюрьмы «для нормализации отношений с Украиной»

Председатель фракции парии Зеленского в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия в ответ на заявление Тбилиси «выдать чиновников времен правления Михаила Саакашвили для нормализации отношений» призвал выпустить из тюрьмы бывшего президента Грузии, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Арахамия написал: «Прокремлевские власти Грузии выдвигают какие-то требования по выдаче наших граждан для «нормализации отношений». Если действительно говорить о «нормализации», то для этого есть план: 1. Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили. 2. Прекратить прямое авиасообщение с РФ, чего требует сам грузинский народ. 3. Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций. После выполнения плана «нормализация отношений будет происходить легко».

Ранее на сайте правительства Грузии было опубликовано заявление, в котором Тбилиси требует от Украины для нормализации отношений выдать чиновников времен правления Михаила Саакашвили.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube