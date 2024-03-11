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Понедельник, 11 марта 2024, 23:48 мск

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Киев продолжает просить у Пентагона системы ПВО и снаряды

Глава МО США Ллойд Остин, Фото: сайт Пентагона

Глава минобороны Украины Рустем Умеров в понедельник, 11 марта, телефонном разговоре снова просил шефа Пентагона Ллойда Остина боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО), – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Умеров написал: «Совместно с главнокомандующим провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по подготовке к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG). Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте».

«Обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и конкретные запросы Украины. Среди ключевых приоритетов остаются боеприпасы и противовоздушная оборона. С нетерпением ждем более детального взаимодействия с каждой из коалиций возможностей во время нашей встречи в формате Рамштайн», – добавил министр обороны Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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