Зеленский: Ситуация на фронте лучше, но все может измениться

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте «лучше, чем за последние три месяца, но может измениться», если Киеву не окажут достаточную поддержку. Кроме того, украинский лидер пообещал французам, что их дети «не умрут на Украине» – сообщает в понедельник, 11 марта, телеканал BFMTV.

В интервью французскому телеканалу глава киевского режима сказал: «Я только что с военного совещания, могу сказать, что ситуация намного лучше, чем за последние три месяца. У Украины были трудности из-за отсутствия артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и большой плотности беспилотников. Продвижение России остановлено, но такая ситуация может измениться за месяц или неделю, если Украина не получит достаточно поддержки».

«У россиян преимущество в дальнобойных вооружениях, мы призываем поставить их Украине. Россия опережает на 20 км дальнобойности», – добавил Зеленский.

Кроме того, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке сухопутных войск на Украину Зеленский сказал: «Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. …Украина не нуждается в иностранных войсках на своей территории, но наша страна могла бы приветствовать «инструкторов» и «технический персонал» из стран-членов НАТО».

«Ваши дети не умрут на Украине», – пообещал глава киевского режима, обращаясь к французам.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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