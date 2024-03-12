Киев назначил нового генконсула в Канаде для «привлечения новых средств»

Недавно назначенный генеральный консул Украины в Канаде Олег Николенко во вторник, 12 марта, заявил, что главным его приоритетом в ближайшее время будет «привлечение новых средств» для киевского режима, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей украинский дипломат написал: «Пять приоритетов, над которыми генеральное консульство в Торонто будет работать в ближайшее время: Привлечение новой помощи для Украины, Экономика, восстановление разрушенной инфраструктуры; Сотрудничество с организациями украинцев Канады, публичная дипломатия, информационная работа; Гуманитарные проекты; Защита прав и интересов украинцев в Онтарио и Манитобе, предоставление им качественных консульских услуг в Торонто».

Торонто, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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