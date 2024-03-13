Минобороны Украины не смогло назвать потребности в мобилизованных

Минобороны Украины в среду, 13 марта, заявило, что не может комментировать точное количество украинцев, необходимых для мобилизации, а ранее озвученная ранее цифра в 400-500 тысяч человек является общей оценкой, – сообщают украинские СМИ.

В ответе украинского минобороны на запрос издания Financial Times, опубликованном на странице ведомства в соцсетях, говорится: «Относительно количества мобилизованных. Сразу отметим, что из соображений безопасности мы не можем комментировать точное количество необходимых для привлечения людей в Силы обороны. При этом, 400-500 тысяч являются общими оценками, которые корректируются в зависимости от развития событий на театре боевых действий, и которые невозможно удовлетворить сразу».

«Изменения в механизм мобилизации касаются подготовки военнослужащих. Во время военного положения такая подготовка составит до 3 месяцев, что включает базовую общевойсковую подготовку и подготовку по специальности. Наша задача, сделать так, чтобы каждый военнообязанный имел четкое представление о том, как будет проходить подготовка, отбор в подразделения, служба, какие гарантии дает государство, каким будет срок службы и тому подобное. Именно непонимание этих деталей, которое, к сожалению, существует, является тем барьером, который заставляет часть людей избегать мобилизации в Силы обороны», – подчеркнули в оборонном ведомстве Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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