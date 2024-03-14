ВС РФ продвинулись на Сватовско-Кременском участке фронта в ЛНР

Российские войска в ходе активных боевых действий продвинулись в направлении населенных пунктов Терны и Ямполовка на Сватовско-Кременском участке фронта в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники.

Таким образом, по его словам, бойцы ВС России сократили на некоторых участках межпозиционное пространство с 500 до 100 метров.

Также Марочко отметил, что ВСУ уже не пытается вернуть себе инициативу на данном участке фронта, сосредоточив все силы на оборонительных действиях.

Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения «Западной» группировки войск отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР и нанесли поражение живой силе и технике противника у Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубицу М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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