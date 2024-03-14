Зеленский снова выпрашивал у Шольца артиллерию и системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 марта, рассказал, что по телефону выпрашивал у канцлера Германии Олафа Шольца «бронетехнику, артиллерию и системы ПВО», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой главы киевского режима, в частности, говорится: «Президент Зеленский рассказал Шольцу о приоритетных потребностях украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО и поблагодарил Германию за присоединение к усилиям Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Лидеры государств обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество Украины и Германии. … Также лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества, как на уровне государств, так и на уровне предприятий ОПК. Отдельное внимание было уделено вопросу локализации оборонного производства в Украине».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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