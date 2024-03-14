Данилов угрожает продолжать террористические атаки на территории России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев больше не намерен ни с кем согласовывать цели для террористических атак на территории России, – сообщает в четверг, 14 марта, «Радио Свобода»*.

В комментарии радиостанции Данилов сказал: «Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет, и мы не будем останавливаться. Мы больше ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в России. Что касается военно-промышленного комплекса – того, что питает русскую армию, – оно все будет уничтожаться».

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

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