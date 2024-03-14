Спикер Верховной рады: Зеленский был, есть и остается легитимным президентом

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский будет легитимным президентом Украины до тех пор, пока в должность не вступит следующий глава государства, а информация о том, что с мая 2024 года Зеленский может стать незаконным главой государства, не имеет под собой никаких юридических оснований, – сообщает в четверг, 14 марта, украинский телеканал «Общественное».

В интервью телеканалу Стефанчук сказал: «Я понимаю все несовершенство Конституции Украины, но я точно знаю, что Конституция содержит статью 108, где четко предусмотрено, что президент выполняет свои обязательства до момента, пока не вступит в свои полномочия следующий президент. Поэтому украинским лидером был, есть и остается Зеленский. … Я думаю, что сегодня в украинском обществе нет никаких сомнений в легитимности президента».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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