Зеленский пообещал больше украинского дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 14 марта, заявил, что будет больше дальнобойного оружия отечественного производства, а также средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дронов и снарядов, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Будет еще больше нашего оружия. Наших снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ. Я сегодня встречался с работниками одного из таких предприятий – оборонных. Официально об этом Украина не будет говорить, поскольку во время войны не можем открыто показывать все, что мы можем. А после войны, конечно, будем выражать нашу признательность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться. Существенно. И с каждым днем ​​мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы – такой дальнобойной нашей силы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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