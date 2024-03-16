Более 100 наемников уничтожены при ударе ВС РФ по санаторию в Одессе

Большая группа иностранных наемников ликвидирована при ракетном ударе ВС России по санаторию «Мрия» в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Территория санатория была атакована в пятницу, 15 марта. В результате ракетного удара были уничтожены порядка 100 западных наемников, еще более 100 ранены.

До этого СМИ и телеграм-каналы сообщали, что накануне в Одессе прогремела серия сильных взрывов. Согласно этим данным, удары наносились ОТРК «Искандер-М».

Ранее стало известно, что российские военные нанесли точный удар авиационным боеприпасом по пункту дислокации украинского националистического формирования «Кракен», в результате было уничтожено до 300 боевиков. Об этом доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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