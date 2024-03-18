Сырский ищет «асимметричные решения» для борьбы с российскими войсками

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в понедельник, 18 марта, заявил, что находится в поиске «асимметричных решений» для получения преимущества над российской армией, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Сырский написал: «Ищем асимметричные решения, чтобы получить преимущество над количественно превосходящим противником. Технологии и технологичность – это залог нашего превосходства над врагом. Видное место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому, развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет… Вооруженные Силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент – на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и тому подобное».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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