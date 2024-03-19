Шмыгаль рассчитывает на увеличение поставок снарядов до конца марта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Люксембург на брифинге во вторник, 19 марта, заявил, что рассчитывает, что с апреля украинские военные будут иметь достаточное количество боеприпасов, чтобы сдержать фронт, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Мы надеемся, что чешская инициатива, к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и с апреля у нас будет достаточно боеприпасов, чтобы сдерживать наш фронт. Мы также рассчитываем на поставки ракет большой и средней дальности, чтобы нарушить логистику России на оккупированных территориях. Это также принципиально важно, как и артиллерийские снаряды для нас».

В свою очередь, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе сегодня заявил: «Мы в этом году поставим Украине 1 млн. артиллерийских боеприпасов. Что касается плановой даты в конце марта, это будет примерно полмиллиона снарядов».

Люксембург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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