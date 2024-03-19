На Украине наградили знаменитого эсэсовца из Канады

Тернопольский облсовет наградил бывшего эсэсовца Ярослава Гунько* почетным знаком имени высокопоставленного соратника Степана Бандеры*, главы Провода ОУН(б)* и «президента» нацистской Украины Ярослава Стецько* «за весомый личный вклад в оказание помощи Вооруженным силам Украины», – сообщает во вторник, 19 марта, украинский телеканал «Общественное».

В сообщении, опубликованном на сайте телеканала, говорится: «Тернопольский областной совет наградил ветерана Второй мировой войны, воина дивизии «Галичина»* Ярослава Гунько* почетным знаком Тернопольского областного совета «За заслуги перед Тернопольской областью» имени Ярослава Стецько*».

«Гунько награждается за весомый личный вклад в оказание помощи Вооруженным силам Украины, активную благотворительную и общественную деятельность. 19 марта, в день 99-летия Ярослава Гунько, председатель постоянной комиссии областного совета по вопросам законности Олег Сиротюк передал знак отличия внучатой племяннице Гунько*», – говорится в публикации «Общественного».

* признаны террористами и запрещены в России

Тернополь, Иван Бабурин

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