НАТОвцы пообещали Киеву «больше снарядов и ракет»

Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам заседания Контактной группы по обороне в формате Рамштайн во вторник, 19 марта, заявил, что в ближайшее время страны-члены НАТО пообещали отправить больше боеприпасов разных калибров и ракеты для систем ПВО, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей глава украинского минобороны написал: «В ходе сегодняшнего 20-го заседания в формате Рамштайн коалиция стран-партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине. Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Благодарны партнерам за то, что они по всему миру ищут и находят боеприпасы».

«Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. …Наша общая задача обеспечить преимущество Украины в воздухе. Помочь закрыть украинские небо также должны самолеты F16. Мы активно работаем со всеми привлеченными партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы самолеты были на Украине как можно быстрее. Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и сделали взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте. Также обсуждаем возможность инвестиций в украинское производство БПЛА», – добавил Умеров.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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